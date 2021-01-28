شكرا لمتابعة خبر عن " أبشر " تحذر الجميع من أمر خطير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

حذرت منصة أبشر، المواطنين والمقيمين من خطورة التعامل مع المواقع غير الرسمية التي تزعم تسهيل الخدمات عليهم بغرض الاستيلاء على حساباتهم، واستخدامها في عمليات مشبوهة.

ودعت الجميع من مواطنين ومقيمين، ألا يشاركوا بيانات حساب أبشر الخاص بهم مع أي شخص، كما حذرتهم من التعامل مع القنوات المشبوهة والتي تدعي إتاحة تنفيذ خدمات منصة أبشر حرصاً على سلامة تعاملاتهم.

وأكدت على الجميع ضرورة الاقتصار في التعامل مع الحسابات الرسمية لمنصة أبشر من خلال: المنصة الإلكترونية www.ABSHER.sa ، وتطبيق أبشر أفراد وأبشر أعمال على متاجر تطبيقات أبل و جوجل و هواوي ، و أجهزة الخدمة الذاتية.

يذكر أن مثل هذه المواقع تحتال على ضحاياها بمزاعم تقديم الخدمات الإلكترونية لهم في أسرع وقت، ويُفاجأ الضحية بأنه تم النصب والاحتيال عليه وتسريب بياناته الشخصية.