شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لحظة هطول أمطار غزيرة بينبع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

وثق مقطع فيديو، لحظة هطول أمطار غزيرة على شاطئ الرايس في ينبع، حيث أثار المشهد الجميل إعجاب المواطنين.

وكان المركز الوطني للأرصاد، أصدر تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة تضمن أمطاراً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتي بدر وينبع.

وأوضح المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثامنة صباحا وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.