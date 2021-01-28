شكرا لمتابعة خبر عن الفالح يوضح الهدف الرئيسي من المناطق الحرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال وزير الاستثمار خالد الفالح، إن المناطق الحرة هدفها تقليل المخاطر للمستثمرين وتسريع بيئة الأعمال.

وأوضح خالد الفالح، أن المملكة تعمل على إنشاء مناطق اقتصادية حرة والرياض ستكون فيها 6 من هذه المناطق.

ولفت:" سيكون هناك ببيئة تشريعية تسهل ممارسة الأعمال في المملكة "، منوها:" هناك مناطق ستكون مخصصة للأعمال الرقمية والإبداعية والوجستية، والمطار سيكون من أول هذه المناطق ".

وأردف أن الـ12 شهرا الماضية بينت لنا أن المملكة من الاقتصاديات الأكثر مرونة، موضحا:" القطاع المالي في المملكة من أقوى خمس قطاعات مالية ضمن مجموعة العشرين ".