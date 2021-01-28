اخبار السعوديه

الفالح يوضح الهدف الرئيسي من المناطق الحرة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن الفالح يوضح الهدف الرئيسي من المناطق الحرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال وزير الاستثمار خالد الفالح، إن المناطق الحرة هدفها تقليل المخاطر للمستثمرين وتسريع بيئة الأعمال.

 

وأوضح خالد الفالح، أن المملكة تعمل على إنشاء مناطق اقتصادية حرة والرياض ستكون فيها 6 من هذه المناطق.

 

ولفت:"  سيكون هناك ببيئة تشريعية تسهل ممارسة الأعمال في المملكة "، منوها:" هناك مناطق ستكون مخصصة للأعمال الرقمية والإبداعية والوجستية، والمطار سيكون من أول هذه المناطق ".

 

وأردف أن الـ12 شهرا الماضية بينت لنا أن المملكة من الاقتصاديات الأكثر مرونة، موضحا:"  القطاع المالي في المملكة من أقوى خمس قطاعات مالية ضمن مجموعة العشرين ".

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا