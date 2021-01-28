شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة، على المملكة.

ومن المتوقع أن الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة قد تؤدي إلي شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الجوف والحدود الشمالية، وسماء غائمة جزئياً على أجزاء من منطقة مكة المكرمة قد تتخللها سحب ممطرة، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على المناطق الشمالية والشمالية الغربية للمملكة.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 28 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 11 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي وشمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة بسرعة 20-45 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 18-42 كم/ساعة، ارتفاع الموج من متر إلى متر ين، وحالة البحر متوسط الموج.