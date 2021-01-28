شكرا لمتابعة خبر عن مفاجأة سارة لأهالي الرياض من الهيئة الملكية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت الهيئة الملكية للرياض:" سنعلن استراتيجية تطوير العاصمة بعد 4 شهور ".

وكان ولي العهد صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان- حفظه الله- أعلن عن أكبر مدينة صناعية بالعالم في الرياض.

وقال الأمير محمد بن سلمان، إن الرياض لديها كل المكونات الاقتصادية للنجاح، مبينا:" الرياض لديها مدينة صناعية من أكبر المدن الصناعية بالعالم ".

وأوضح ولي العهد، أن ‎الرياض تشكل 50% من الاقتصاد غير النفطي، مدينة الرياض لديها ميزات خاصة، لافتا إلى أن تكلفة خلق الوظيفة فيها أقل 30% من باقية مدن المملكة.