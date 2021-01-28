شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. ولي العهد يعلن عن أكبر مدينة صناعية بالعالم في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن ولي العهد صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله- عن أكبر مدينة صناعية بالعالم في الرياض.

وقال الأمير محمد بن سلمان، إن الرياض لديها كل المكونات الاقتصادية للنجاح، مبينا:" الرياض لديها مدينة صناعية من أكبر المدن الصناعية بالعالم ".

وأضاف:" الرياض مربوطة بشبكات طرق وقطارات مع جميع أنحاء المملكة ودول الخليج وجميع موانئ المملكة ".

وأوضح ولي العهد، أن ‎الرياض تشكل 50% من الاقتصاد غير النفطي، مدينة الرياض لديها ميزات خاصة، لافتا إلى أن تكلفة خلق الوظيفة فيها أقل 30% من باقية مدن المملكة.

وأشار إلى أن تكلفة تطوير البنية التحتية والتطوير العقاري في الرياض أقل بنسبة 29% من باقية مدن المملكة، موضحا:" البنية التحتية في الرياض رائعة جدا بسبب ما قام فيه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز قرابة ما يزيد عن 55 سنة بإدارته لمدينة الرياض والتخطيط لها من 150 ألف نسمة وصولا إلى 7.5 مليون نسمة ".