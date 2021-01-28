شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ولي العهد: الرياض فرصة جيدة لخلق نمو اقتصادي وسياحي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إن 85 % من اقتصاد العالم يأتي من المدن وليست الدول وهي محور رئيسي في التنمية.

وأوضح خلال كلمة بمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، أنه سيتم قريبا إطلاق استراتيجية مدينة الرياض، وسيتبعها إطلاق استراتيجيات لمنطقة مكة المكرمة ومنطقة عسير والمنطقة الشرقية.

وأضاف ولي العهد أن الرياض فرصة جيدة لخلق نمو اقتصادي وسياحي في بلادنا،وتستهدف أن تكون من أكبر 10 اقتصاديات المدن في العالم

وأكد الأمير محمد بن سلمان أن البنية التحتية في الرياض رائعة بسبب ما قام به الملك سلمان طوال 50 سنة.