شكرا لمتابعة خبر عن الإجراء المطلوب حال فقدان الشريحة الممغنطة في بطاقة الأحوال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية اليوم الخميس الإجراء المتبع حال فقدان الشريحة المعدنية الممغنطة المدمجة في بطاقة الهوية الوطنية .

وأكدت "الأحوال المدنية " أنه يجب إصدار هوية وطنية جديدة " بدل تالف " دون غرامة للمرة الأولى ، وذلك بعد حجز موعد إلكتروني .

كما أكدت أنه في حال تلف الهوية الوطنية للمرة الثانية يتم تغريم صاحبها 100 ريال عند الإصدار .

وكانت " الأحوال المدنية " قد أكدت على أهمية البلاغ عند فقد الهوية حيث يتم تعطيل العمل بها وإتخاذ إجراءات إصدار هوية جديدة .