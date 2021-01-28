شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: الغذاء والدواء بصدد تقييم عدة لقاحات ضد كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال وكيل وزارة الصحة، الدكتور هاني جوخدار، إن الهيئة العامة للغذاء والدواء بصدد تقييم عدداً من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا الجديد.

وأضاف، وفقا لـ"اليوم" أن عدة شركات عرضت على هيئة الغذاء والدواء عدة لقاحات، وأن الأخيرة تقوم حالياً بتقيمها.

وأكدت أن لقاح فايرز بيونتك هو اللقاح الوحيد المسجل حتى الآن في المملكة، مضيفا أن الهيئة ستوفر اللقاحات الأخرى إذا تم الموافقة عليها في الفترة المقبلة.