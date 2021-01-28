شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الزعاق" يكشف موعد "بذرة الست" لزراعة جميع المحاصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وقال الدكتور خالد الزعاق أنه خلال هذه الأيام يدفأ باطن الأرض بعد أن خرج برد المربعانية ، وجاء برد الشبط .

وقال " الزعاق " أنه من علامات دفء باطن الأرض ظهور أنواع متعددة من الثمار بعد أن كانت مختبأة من برد الشتاء ، بالإضافة إلى بداية ظهور ورق الأشجار خاصةً الحمضيات .

وأضاف خالد الزعاق أنه يُستدل على دفء الأرض أيضاً بخروج الحشرات مثل النمل ، وبعد أسبوع من الآن سيبدأ موعد بذرة الست وهي الأيام الوحيدة في السنة التي تختص بزراعة المحاصيل الشتوية والصيفية ، وغالباً ما تكون ذات جودة عالية .