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"الصحة" توجه نصائح هامة لحماية النظر أثناء الدراسة عن بُعد

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قدمت وزارة الصحة اليوم الخميس نصائح هامة للطلاب والطالبات لحماية عيونهم خلال فترة الدراسة عن بعد بسبب مع إستخدام شاشات أجهزة الحاسب الآلي .

وأكدت " الصحة " على ضرورة الراحة كل 30 دقيقة ، والرمش والعينين بإستمرار لترطيبهما ، كما يمكن استخدام القطرات المرطبة عند الشعور بالجفاف .

وأكدت "الصحة " أيضاً على أهمية ضبط إضاءة الغرفة وتجنب الإضاءة الساطعة ، والجلوس بمسافة معقولة عن الشاشة .

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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