شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" توجه نصائح هامة لحماية النظر أثناء الدراسة عن بُعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قدمت وزارة الصحة اليوم الخميس نصائح هامة للطلاب والطالبات لحماية عيونهم خلال فترة الدراسة عن بعد بسبب كورونا مع إستخدام شاشات أجهزة الحاسب الآلي .

وأكدت " الصحة " على ضرورة الراحة كل 30 دقيقة ، والرمش والعينين بإستمرار لترطيبهما ، كما يمكن استخدام القطرات المرطبة عند الشعور بالجفاف .

وأكدت "الصحة " أيضاً على أهمية ضبط إضاءة الغرفة وتجنب الإضاءة الساطعة ، والجلوس بمسافة معقولة عن الشاشة .