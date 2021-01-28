شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "المسند" يوضح المقصود بـ "أيام العجوز" في فصل الشتاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح استاذ المناخ في جامعة القصيم، عبدالله المسند، المقصود بـ"أيام العجوز" في فصل الشتاء.

وذكر، خلال مداخلة له في برنامج "سيدتي" المذاع على قناة "روتانا خليجية"، أن أيام العجوز هي الأيام الأخيرة من شهر فبراير.

وأضاف أن عدد هذه الايام 7، لافتا إلى أن العرب قاموا بتسمية هذه الأيام بهذا الأسم إلا أنه لا يستند عليها في تحديد الأنماط المناخية التي تشدها هذه الأيام.