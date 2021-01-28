شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة بتونس توجه تنبيه هام للمواطنين المقيمين هناك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تونس (صدى):

وجهت سفارة المملكة في تونس اليوم الخميس تنبيه هام للمواطنين المقيمين هناك والزائرين .

وأكدت السفارة على ضرورة اتباع الإجراءات الصحية التي أعلنت عنها السلطات التونسية المختصة ضمن جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا .

وكانت الحكومة التونسية قد أعلنت استمرار تعليق رحلاتها الجوية والبحرية من وإلى جميع البلدان ، والتزام الوافدين بالحجر الصحي لمدة 7 أيام وغيرها من الإجراءات وفقاً للبيان المرفق .