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سفارة المملكة بتونس توجه تنبيه هام للمواطنين المقيمين هناك

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الرياض - علي القحطاني - تونس (صدى):

وجهت سفارة المملكة في تونس اليوم الخميس تنبيه هام للمواطنين المقيمين هناك والزائرين .

وأكدت السفارة على ضرورة اتباع الإجراءات الصحية التي أعلنت عنها السلطات التونسية المختصة ضمن جهودها للحد من انتشار فيروس .

وكانت الحكومة التونسية قد أعلنت استمرار تعليق رحلاتها الجوية والبحرية من وإلى جميع البلدان ، والتزام الوافدين بالحجر الصحي لمدة 7 أيام وغيرها من الإجراءات وفقاً للبيان المرفق .

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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