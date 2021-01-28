شكرا لمتابعة خبر عن استثناء يسمح لصاحب العمل بتكليف العامل بعمل غير المتفق عليه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية اليوم الخميس أنه لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلاف جوهري عن المتفق عليه في عقده .

وأستثنت وزارة الموارد البشرية الحالات الضرورية بسبب ظروف عارضة ولمدة لا تزيد عن 30 يوم في السنة .

وأشارت أنه خلال هذه الظروف في مدة الـ 30 يوم يجوز تكليف العامل بمعمل في مكان مختلف عن المتفق عليه دون اشتراط موافقته مع تحمل صاحب العمل تكاليف الإنتقال والإقامة .