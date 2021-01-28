شكرا لمتابعة خبر عن "الموارد البشرية" توضح موقف طلبات المساعدة المقطوعة الخاضعة للدراسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، موقف طلبات صرف المساعدة المقطوعة الخاضعة للدراسة,

وأكدت أن في حال تم التقديم على المساعدة المقطوعة وحالة الطلب مراجع تحت الدراسة، فلابد من الانتظار الصرف آلي.

وأضافت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه لا يوجد وقت محدد للصرف، لكن يمكن للفرد متابعة حالة الطلب للمساعدة المقطوعة برقم الطلب من خلال الرابط التالي: اضغط هنا