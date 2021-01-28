ولي العهد: نركز على النمو السكاني في المملكة على مدينتين رئيسيتين

قال صاحب السمو الملكي الأمير «محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود» ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع: «إننا نركز على النمو السكاني في المملكة على مدينتين رئيسيتين: (الرياض ونيوم). وبقية المناطق نركز فيها على رفع الخدمات وتحسين جودة الحياة، واستغلال الفرص السياحية والثروات الطبيعية، وغيرها من الفرص».

وتابع ولي العهد، خلال حديثه في مبادرة مستقبل الاستثمار: «إن الفرص كثيرة جدًّا في المملكة، وقد أطلقنا استراتيجية نيوم، ومدينة نيوم ذا لاين.. وقريبًا سنطلق استراتيجية مدينة الرياض، وكذلك نعمل على استراتيجية مدينة مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، ومنطقة عسير.. وكل المناطق قادمة في الطريق، حسب الفرص الممكنة فيها».

واستكمل: «إنَّ الاقتصاديات العالمية ليست قائمة على الدول، بل على المدن، وإن 85% من اقتصاد العالم يأتي من المدن. وفي خلال السنوات القادمة، سوف يكون 95% من اقتصاديات العالم يأتي من المدن».

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