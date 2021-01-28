مؤسسة التقاعد: 3 خطوات تثبت عدم وجود معاش

حددت المؤسسة العامة للتقاعد 3 خطوات لإثبات عدم وجود معاش تقاعدي معتمد وموثق لتقديمه إلى من يهمه الأمر.

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد عبر موقعها الإلكتروني أن إثبات عدم وجود معاش تقاعدي يتطلب تسجيل الدخول في الخدمات الالكترونية في الموقع الرسمي للمؤسسة.

ثم اختيار «التعاريف»من القائمة على يمين الشاشة، ومن ثم اختيار «إثبات بعدم وجود معاش تقاعدي»، وفق المؤسسة العامة للتقاعد.

وكانت أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، كيفية متابعة الطلبات، إذ تسمح هذه الخدمة للمستخدم بمتابعة آخر المعاملات والطلبات المقدمة للمؤسسة العامة للتقاعد عبر قنوات الخدمة والتواصل من خلال الفروع، الموقع الإلكتروني، تطبيق المؤسسة للأجهزة الذكية.

ووفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد فأن متابعة الطلبات تتطلب: الدخول لموقع المؤسسة العامة للتقاعد، الضغط على أيقونة «تسجيل الدخول»، اختيار تسجيل الدخول للأفراد، اختيار «الطلبات» من القائمة في يمين الشاشة ثم اختيار «متابعة الطلبات» والنقر على زر «متابعة»، بعد ذلك ستظهر قائمة الطلبات.

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