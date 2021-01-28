ولي العهد: سيتم طرح المزيد من أسهم أرامكو لدعم صندوق الاستثمارات

قال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ إنه سيتم طرح المزيد من أسهم أرامكو السعودية لدعم صندوق الاستثمارات.

وأضاف ولي العهد –خلال مشاركته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، اليوم الخميس– أن كثيرًا من أصول صندوق الاستثمارات، تقييمها صفر، مثل أراضي نيوم ومشروع البحر الأحمر ومشروع القدية وغيرها من العشرات من الأصول».

اقرأ أيضًا:

ولي العهد: الرياض تشكل 50% من الاقتصاد غير النفطي بالمملكة

ولي العهد: سنعلن عن أكبر مدينة صناعية في العالم بالرياض