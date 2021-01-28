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ولي العهد: سيتم طرح المزيد من أسهم أرامكو لدعم صندوق الاستثمارات

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الرياض - محمد عبدالله - أكد أن كثيرًا من أصول الصندوق تقييمها صفر مثل أراضي نيوم

قال الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ إنه سيتم طرح المزيد من أسهم أرامكو لدعم صندوق الاستثمارات.

وأضاف ولي العهد –خلال مشاركته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، اليوم الخميس– أن كثيرًا من أصول صندوق الاستثمارات، تقييمها صفر، مثل أراضي نيوم ومشروع البحر الأحمر ومشروع القدية وغيرها من العشرات من الأصول».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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