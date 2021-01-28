بالصور.. طيران الحرس الوطني يختتم تمرين «سيف 2» بمطار خشم العان

اختتم طيران الحرس الوطني الأول، التمرين السنوي (سيف 2) بمطار خشم العان، وذلك بحضور اللواء الطيار الركن محمد السيف قائد لواء الطيران الأول.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الحرس الوطني عبر موقع «تويتر»: «لواء طيران الحرس الوطني الأول يختتم التمرين السنوي (سيف 2) بمطار خشم العان؛ حيث طُبقت خلاله عددًا من الفرضيات الأمنية وذلك بحضور اللواء الطيار الركن محمد السيف قائد لواء الطيران الأول».

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