«الراجحي» يكشف أهداف السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية

وجَّه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي، الشكر للقيادة الرشيدة بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية.

ووَفق بيانٍ للوزارة، رفع الوزير الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده –حفظهما الله– قائلًا: «إن المشروع يأتي انطلاقًا من أهداف برنامج التحول الوطني لمواكبة رؤية 2030؛ حيث تم إعداد السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والجهات الحكومية ذات العلاقة؛ لتحقيق الرؤية الوطنية في هذا الشأن؛ حيث يعد من الأولويات الرئيسية التي تسعى المملكة إلى تحقيقها.

وأشار الراجحي إلى أن المملكة تسعى من خلال السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، إلى تعزيز وتطوير المنظومة، وتعزيز حماية العاملين في مختلف أماكن العمل على المستوى الوطني، بما يتوافق مع الأنظمة المحلية والمعاهدات والاتفاقات الدولية، وتقديم أفضل الممارسات العالمية التي تناسب سوق العمل.

وتركز السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، على تقويم المبادئ، وتحقيق الأهداف التفصيلية، والالتزام بتعزيز وتطوير السلامة والصحة المهنية، وتنظيم ومراقبة مؤشرات الأداء، وتطوير الشراكات على المستويات الإقليمية والدولية.

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