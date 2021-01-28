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ولي العهد: الرياض تشكل 50% من الاقتصاد غير النفطي بالمملكة

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الرياض - محمد عبدالله - أكد أن 85% من الاقتصاديات العالمية قائمة على المدن

قال الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ إن 85% من الاقتصاديات العالمية قائمة على المدن؛ فهي «محور رئيسي» في التنمية.

وكشف ولي العهد ملامح رؤية مدينة الرياض، خلال حديثه في مبادرة مستقبل الاستثمار، قائلًا: «بلا شك، الاقتصاديات العالمية ليست قائمة على الدول، بل قائمة على المدن».

وأضاف أن مدينة الرياض تشكل 50% من الاقتصاد غير النفطي بالسعودية، وأن تكلفة خلق الوظيفة بها أقل بـ30% من أي مدينة أخرى.

وتابع ولي العهد قائلًا: «نستهدف أن تكون الرياض من أكبر 10 اقتصاديات في العالم، ونعمل على استراتيجيات لتطوير جميع مناطق المملكة».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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