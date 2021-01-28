ولي العهد: سنعلن عن أكبر مدينة صناعية في العالم بالرياض

قال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إن المملكة ستعلن عن أكبر مدينة صناعية في العالم بالرياض.

وأضاف ولي العهد، متحدثًا خلال مبادرة مستقبل الاستثمار، اليوم الخميس، أن الرياض تستطيع أن تستوعب 15–20 مليون نسمة في الأعوام المقبلة، مشيرًا إلى أنهم يستهدفون أن تكون الرياض من أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم.

وأكد أن الرياض أحد ركائز النمو الاقتصادي في السعودية، وهي فرصة كبيرة جدًّا لخلق نمو اقتصادي وصناعي وسياحي في المملكة، وأن البنية التحتية في الرياض رائعة بسبب ما قام به الملك سلمان طوال 50 سنة.

وتابع أن تكلفة تطوير البنى التحتية والعقارية في الرياض أقل بـ29% من المدن السعودية، وأن تكلفة خلق الوظيفة في الرياض أقل بـ30% من أي مدينة أخرى، مشيرًا إلى أنها تشكل 50% من الاقتصاد غير النفطي بالسعودية.