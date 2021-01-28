أخبار السعودية اليوم.. صدور نتائج الأهلية في حساب المواطن.. واحتفاء بوعد ولي العهد عقب واقعة الـ11.5  مليار ريال

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس الموافق 28 يناير 2021م منها: صدور نتائج الأهلية في حساب المواطن للدورة الـ39 لشهر فبراير، واحتفاء بوعد ولي العهد عقب واقعة الـ11.5 مليار ريال، وهبوط أسعار الذهب في السعودية.

«حساب المواطن»: صدور نتائج الأهلية للدورة الـ39 لشهر فبراير

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، عن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ39 (شهر فبراير 2021).

«وطن بلا فساد».. احتفاء بوعد ولي العهد عقب واقعة الـ11.5 مليار ريال

تصدر هاشتاق وطن بلا فساد التريند، على موقع التواصل تويتر في السعودية، بعدما كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، قبل ساعات، عن قضية فساد بـ11.5 مليار ريال تورط فيها رجال أعمال وموظفو بنوك.

هبوط أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 بـ194.53 ريال

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الخميس، متأثرة بانخفاض المعدن الثمين عالميًا وسط قلق بشأن حزمة التحفيز الأمريكية الجديدة.

المساعدة المقطوعة.. «الموارد البشرية»: لا وقت محددًا للصرف

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه لا يوجد وقت محدد لصرف المساعدة المقطوعة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «المساعدة المقطوعة من سنين موقفه، متى يتم صرفها؟».

«التأمينات» للمتقاعدين المدنيين والعسكريين: يمكنكم الاشتراك

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يمكن للمتقاعدين المدنيين أو العسكريين، الاشتراك في نظام التأمينات، وذكرت التأمينات أن «المستفيد من نظام التقاعد المدني أو العسكري أو المتقاعد، يمكنه الاشتراك في نظام التأمينات».

اليوم أول أيام نجم «البلدة».. و«الحصينى»: الطالع الخامس للشتاء

قال الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم الخميس هو أول أيام النجم الثاني من نجوم الشبط، هو (البلدة) شباط ثانٍ، وهو ستة كواكب مستديرة خفيفة، تمثل الطالع الخامس من طوالع الشتاء، وأيامه 13 يومًا.

بالأسماء.. وزارة البيئة تدعو 135 متقدمًا لوظائفها للمقابلة الشخصية

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، 135 متقدمًا ومتقدمة على وظائفها لإجراء المقابلة الشخصية ومطابقة البيانات.

الأحوال المدنية: الغرامة تطبق عند فقدان البطاقة للمرة الثانية

شددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، على ضرورة تسليم البطاقة القديمة عند استلام البطاقة الجديدة، مشيرة إلى أن غرامة بدل فاقد للبطاقة، تطبق عند ضياعها للمرة الثانية.

«هدف»: المخالفة أثناء التحقق من الأهلية تعيد «دراسة الطلب»

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، أنه تتم إعادة دراسة طلب الأهلية في حالة وجود مخالفات، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «قدمت على حافز صعوبة البحث عن عمل بتاريخ 2/12/2020 وإلى الآن الحالة متقدم متى تنزل الأهلية؟».

وزارة الموارد البشرية: 5 حقوق للعامل وصاحب المنشأة في التعاقد

جددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التذكير بـ 5 حقوق للعامل وصاحب المنشأة ينص عليها عقد العمل.

بالفيديو.. «الخثلان»: حالة تجيز الجمع في الصلاة بسبب «البرد»

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور سعد الخثلان، عدم جواز الجمع في الصلاة بسبب شدة البرد، باستثناء حالة البرد مع مطر غزير أو رياح باردة.

مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة.. «الجوازات»: تبدأ بأول استخدام

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة تحتسب من تاريخ أول خروج، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «سائقنا بكرة عنده رحلة خارجية والتأشيرة موجودة من أيام الحظر وتوقف الرحلات لكن لمن أدخل بسويها له ما أحصلها موجودة هل هي انتهت؟».

برنامج «تمكين».. خدمات وبرامج لمستفيدي الضمان الاجتماعي

جددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التذكير بأهداف برنامج (تمكين) لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

إصدار السجل التجاري إلكترونيا.. وزارة التجارة توضح الخطوات والرسوم

حددت وزارة التجارة 4 خطوات لإصدار السجل التجاري إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة الوزارة، مشيرة إلى آلية شطبه دون رسوم.

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