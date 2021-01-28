«الأرصاد» عن طقس الجمعة: انخفاض طارئ بدرجات الحرارة بالمناطق الشمالية

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن طقس غد الجُمعة، انخفاضًا يطرأ في درجات الحرارة على المناطق الشمالية، والشمالية الغربية للمملكة.

ووَفق التقرير، فمن المُتوقَّع هبوب رياحٍ نشطة تحد مدى الرؤية الأُفقيَّة على معظم مناطق المملكة، وقد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأُفقية على مِنطقتي الجوف والحدود الشمالية، فيما ستكون السماء غائمةً جزئيًّا على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، قد تتخلَّلها سحبٌ ممطرة.

ويشهدُ البحرُ الأحمر رياحًا سطحيَّةً جنوبيَّةً شرقيَّةً إلى جنوبيةٍ على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموجِ فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، وحالته متوسطة الموج إلى مائجة.

أمَّا الخليج العربي فيشهدُ رياحًا سطحيَّةً جنوبيَّةً شرقيَّةً إلى جنوبيَّةٍ بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموْجِ فيه من متر إلى مترين، وحالةُ البحرِ مُتوسِّطة الموج.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المُتوقَّعة، غدًا الجُمعة، بالدرجةِ المئوية:

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