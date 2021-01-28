وزارة الصحة: إجمالي وفيات كورونا 6366.. والإصابات الجديدة 253

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 253 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد–19)، في المملكة، وبهذه الحصيلة، يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 367276، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن، نحو 358753، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6366 حالة، فيما تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، و208 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجددت وزارة الصحة دعوتها الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة، سواء طبية أو قماشية، أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

كما جددت توصية كل مَنْ لديه أعراض بالتوجه إلى عيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصَّصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو من لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب؛ وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل.

ويمكن الاستفادة من الخدمات التفاعلية من خلال تطبيق (واتساب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها

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