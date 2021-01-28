شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض .. عاصمة الاقتصاد في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • تحولت إلى مركز لأعمال كبريات الشركات العالمية وتحديدًا التكنولوجية منها.

• تلعب دور محوري في زيادة المداخيل غير النفطية

• الرياض ستصبح من أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم بحلول 2030

يأتي إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ، عن وجود استراتيجية خاصة بتطوير الرياض، لما تمتلكه العاصمة من كامل المقومات والممكنات لتكون جزءًا من خطط تنويع مصادر الدخل ونمو الاقتصاد، بالإضافة إلى أنها تمتلك فرص نمو هائلة تمكنها من لعب دور محوري في زيادة المداخيل غير النفطية، حيث تحولت مركزًا لأعمال كبريات الشركات العالمية وتحديدًا التكنولوجية منها.

وقال مراقبون إن الفضل فيما تعيشه مدينة الرياض من نهضة تنموية شاملة وتخطيط عالي المستوى يعود لإدارة الملك سلمان على مدار 55 عامًا وهو ما جعلها اليوم خيارًا استراتيجيًا لصانع القرار في دعم جهود تنمية الاقتصاد غير النفطي.، وفي ظل رؤية 2030 تحوّلت مدينة الرياض إلى مركز جذب استثماري مهم في ظل المشاريع الضخمة التي تنتظرها وفي مقدمتها أكبر مدينة صناعية في العالم وأضخم مشروع مترو سيربطها مع بقية المدن ودول المنطقة وأكبر مدينة ترفيهية على مستوى المنطقة والمتمثل بمشروع القدية إضافة إلى مشروع المركز المالي الذي سيكون مقرًا لأبرز المؤسسات المالية العالمية.

وأكدوا أن رؤية سمو ولي العهد تدفع بأن تكون مدينة الرياض من أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم بحلول العام 2030، وبقوة بشرية تصل إلى نحو 20 مليون نسمة، ستسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية ودفع المشاريع التنموية وزيادة الطلب على الخدمات ما سينعكس على جهود تقديمها بأفضل جودة ، وتشكل مدينة الرياض اليوم، ما يقارب 50% من الاقتصاد الغير النفطي في المملكة، ما يجعل منها أحد الخيارات الأفضل والأبرز لعمليات التطوير، في ظل المعطيات الإيجابية التي تشير إلى أن تكلفة خلق الوظيفة فيها أقل 30% من بقية مدن المملكة وتكلفة تطوير البنى التحتية والتطوير العقاري فيها أقل بـ29%.