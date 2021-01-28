شكرا لقرائتكم خبر عن القطيف تدعو ملّاك المزارع والمستأجرين لتحديث البيانات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت بلدية محافظة القطيف ملّاك المزارع والمستأجرين بسرعة مراجعة لجنة المزارع بالمقر الرئيسي للبلدية وذلك لتحديث المعلومات.

وأبانت أن اللجنة المختصة في المحافظة وجهت للملّاك (أملاك شخصية أو أوقاف) والمستأجرين بضرورة استكمال المعلومات الخاصة بالمزارع وبيان الأنشطة المستخدمة فيها.

وتأمل بلدية محافظة القطيف بسرعة التجاوب مع هذا الإعلان لتفادي الإجراءات المترتبة على تأخير تحديث المعلومات المطلوبة، مؤكدة أن هذا الإعلان يعتبر اشعار للجميع بضرورة المراجعة.

وأوضحت أن البلدية والجهات ذات الاختصاص تسعى من خلال ذلك إلى تطوير المحافظة تنمويا وتنظيميا،وتحسين المشهد البصري ورفع التشوهات.