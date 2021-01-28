شكرا لقرائتكم خبر عن "الجزائية" تحدد موعداً بديلاً لنظر الدعوى ضد المتهم "عبدالسلام" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بأنه نظراً لتغيب المتهم / أحمد إبراهيم عبدالسلام رزق ـ مصري الجنسية يحمل إقامة رقم (2229691734) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 6 / 6 / 1442هـ وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك في يوم الاثنين بتاريخ 17/ 7 / 1442هـ، الساعة العاشرة صباحاً، وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة ( 3 ) من المادة ( 57 ) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.