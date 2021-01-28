استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس

محمد الفلاح - الخميس 28 يناير 2021

استقرت أسعار الذهب في مصر، الخميس، رغم التراجع الذي سجله المعدن الأصفر في الأسواق العالمية مع تنامي الطلب على الدولار.



ويأتي استقرار أسعار الذهب في مصر بعد نحو يومين من التراجع المستمر خلال تعاملات الثلاثاء والأربعاء.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر عند 925.75 جنيه، وهو نفس سعر التعاملات المسائية أمس.

وبقي سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في مصر) عند 810 جنيهات.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر عند 694.25 جنيه.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر 540 جنيها، وهو نفس مستوى الأمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 462.75 جنيه.

واستقر سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) اليوم الخميس عند 6480 جنيها.

وبقي سعر الأوقية عند 1846 دولارا.

أسعار الذهب عالميا

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب اليوم إذ أقبل المستثمرون على الدولار بحثا عن الأمان بعد تراجع أسواق الأسهم العالمية.

وأثار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مخاوف بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 0606 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1835.35 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى منذ 18 يناير/ كانون الثاني عند 1830.80 دولار أمس الأربعاء.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1834.30 دولار للأوقية.

وقال المركزي الأمريكي إن وتيرة تعافي النشاط الاقتصادي الأمريكي والتوظيف تباطأت في الشهور الماضية، لكنه أبقى على سعر الفائدة الأساسي ومشتريات السندات الشهرية دون تغيير.

كما تأثر الذهب سلبا بإرجاء اتفاق تحفيز للتخفيف من تداعيات كورونا يبلغ حجمه 1.9 تريليون دولار حيث لم يحصل على موافقة من الجمهوريين بسبب مخاوف متعلقة بقيمته.