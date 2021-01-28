آيفون 12 يضع تفاحة أبل على عرش الهواتف في العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تربعت شركة أبل الأمريكية العملاقة في صدارة مبيعات الهواتف الذكية حول العالم، بعدما رفعت حصتها السوقية خلال الربع الأخير من 2020.

ووفقا لبيانات آي.دي.سي، فإن شركة أبل هيمنت على نحو ربع سوق الهواتف الذكية العالمية في الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول إلى ديسمبر/ كانون الأول.



وقفزت أبل إلى صدارة الشركات الأكثر مبيعا للهواتف الذكية إذ ارتفعت شحناتها بنسبة 22%.

وزادت حصة الشركة المصنعة لهاتف آيفون إلى 23.4% من 19.9% في نفس الفترة قبل عام.

وأعلنت أبل أنّ أرباحها خلال فترة الأعياد ارتفعت بنسبة 29% مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.

ووصلت أرباح أبل إلى 28,7 مليار دولار، فيما ارتفعت إيراداتها 21% إلى 111.4 مليار دولار.

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وبلغت المبيعات العالمية نحو ثلثي إجمالي مبيعاتها.

وتجاوزت إيرادات مبيعات أبل لأول مرة 100 مليار دولار مع اقتراحها أجهزة وخدمات جديدة للمستهلكين.

الجيل الخامس

ودعمت هواتف آيفون الجديدة التي تعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس إيرادات أجهزة الهاتف ودفعتها إلى مستوى قياسي جديد وأدت إلى زيادة المبيعات في الصين 57%.

وشحنت أبل هواتف آيفون 12 بعد أسابيع من الموعد المعتاد، لكن وفرة الطرز وهيئتها الجديدة استفادت من الطلب المكبوت على شراء هواتف أحدث، لا سيما في الصين.

كما سجلت الشركة مبيعات فصلية قوية لحاسبات ماك المحمولة وأجهزة آيباد اللوحية بدفع من العمل والدراسة واللعب من المنزل خلال فترة جائحة كورونا.

وزادت ربحية سهم أبل إلى 1.68 دولار من 1.25 دولار لتتجاوز بذلك أهداف وول ستريت بحسب بيانات آي/بي/إي/إس من رفينيتيف.

رقم قياسي لآيفون

وسجلت مبيعات هواتف آيفون 65.60 مليار دولار وتجاوزت رقما قياسيا حققته قبل ثلاثة أعوام.

وقال تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة أبل خلال مقابلة مع رويترز إن الشركة لديها الآن قاعدة نشطة من 1.65 مليار جهاز مقارنة مع 1.5 مليار قبل عام.

وأضاف أن أبل أصبح لديها الآن قاعدة تشمل ما يربو على مليار هاتف آيفون لتسجل ارتفاعا مقارنة مع 900 مليون هاتف في أحدث إفصاح للشركة في 2019.

سامسونج في السباق

من جهتها، أعلنت شركة "سامسونج إلكترونيكس" الكورية الجنوبية اليوم عن ارتفاع صافي أرباحها في الربع الأخير بنسبة 26.4% على أساس سنوي.

وسجلت أعمال الرقائق أداء قويا وسط طلب قوي على الرغم من ضعف الدولار الأمريكي.

وقالت الشركة إن صافي دخلها بلغ نحو 6 مليارات دولار، بينما قفزت الأرباح التشغيلية للشركة بنسبة 26.35% على أساس سنوي.