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البابا فرنسيس يعتزم لقاء السيستاني خلال زيارة العراق

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن بطريرك الكلدان الكاثوليك، الأربعاء، أن قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، سيلتقي المرجع الشيعي بالعراق علي السيستاني.

وقال الكردينال لويس ساكو، إن اللقاء سيجرى في مدينة النجف خلال الزيارة البابوية إلى العراق المقررة في مارس/آذار المقبل. 

وأضاف ساكو، في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، أن "الزيارة ستكون خاصة وسيناقشان إطار عمل لإدانة كل من يعتدي على الحياة".

وكان قداسة البابا فرنسيس، أكد على ضرورة احترام سيادة العراق، خلال لقاء سابق مع الرئيس برهم صالح في الفاتيكان.

وأشاد الرئيس العراقي بـ"المواقف الصادقة للبابا في الحث على الوحدة والالتئام بين العراقيين جميعاً، وحرص ودعوات قداسته من أجل ترسيخ الأمن والسلم، والعيش المشترك بين أتباع الديانات السماوية والحيلولة دون المزيد من التصعيد إقليمياً ودولياً".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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