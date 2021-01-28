الزعاق : الأربعاء موعد بذرة الست وهذه مميزاتها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

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كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، الدكتور خالد الزعاق، أن موعد بذرة الست سيكون يوم الأربعاء المقبل مشيرًا إلى أنها تتضمن 3 أيام من آخر الشبط و3 أيام من أول العقارب.

وقال الزعاق: إن هذه هي الأيام الوحيدة في السنة والتي تختص بزراعة جميع المحاصيل الشتوية والصيفية وغالباً ما تكون ذات جودة عالية.

سر تسمية بذرة الست

وفي وقت سابق كشف الزعاق سر تسمية هذه الأيام بـبذرة الست حيث أوضح أن الاسم الكامل لهذا الموسم هو بذرة الست صالحة، وهو مشتق من كلمتين، الأولي: الست، وهي تعني 6 أيام، والثانية: الصالحة، أي التي يتم فيها زراعة البذور، وعادةً ما تكون صالحة وغزيرة الإنتاج.

أفضل وقت للزراعة

وأضاف أنه في الـ 3 الأوائل من هذه الأيام، يُفضّل تقليم العنب والتين، وتنقل أفراخ النخيل وتغرس، ويُزرع البطيخ، وشتلات الموالح، والعنب، والقطن، وقصب السكر، والبرسيم.

وهو أفضل وقت لزراعة الجوز، واللوز، والخوخ، والرمان، والقرنبيط، والفجل، وشتلات الحمضيات، والطماطم، والفلفل، والباذنجان، والخس، والجرجير والباميا، والملوخية، والكراث، والقرعيات.

وأكد أنه في الـ 3 الأخيرة، يُزرع البرسيم، والبطيخ، والشمام، والخيار، والقثاء والكوسة، والذرة البيضاء والصفراء، والقطن، والباميا، واللوبياء، والملوخية، والسبانخ، والرجلة، والنعناع، والكراث، والفول السوداني، وقصب السكر، والعنب، والباذنجان، والقرعيات، والخضار، وأشجار الفاكهة.