الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-28

محمد بن سلمان يتحدث في مبادرة مستقبل الاستثمار اليوم

متابعات الخليج 365 - الرياض

من المقرر أن يتحدث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم في إحدى جلسات الدورة الرابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار التي تستضيفها السعودية للعام الرابع على التوالي.

وكان محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ياسر بن عثمان الرميان، افتتح أمس أولى جلسات المبادرة في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض تحت شعار “النهضة الاقتصادية الجديدة”، بمشاركة أكثر من 140 متحدثاً بارزاً.