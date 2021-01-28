شكرا لقرائتكم بالأسماء.. البيئة تدعو 97 مقبولاً على وظائفها لاستكمال المسوغات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - الاسم
رقم الهوية
محمد حميد بن علي البوجباره
******6069
سجاد عدنان بن مجيد المقبل
******0412
عبدالرحمن خالد بن سعد الضويحي
******5462
عبدالاله فهد بن عبدالله العبدالعظيم
******5772
سليمان حمد محمد العيدي
******3623
ابراهيم عبدالله بن ناصر الدبيب
******9653
عدنان خلف ثاري الرشيدي
******9341
عاصم عبدالكريم بن صالح الثنيان
******1982
عبدالرحمن محمد سعد الحمد
******4532
فيصل صالح سليمان الناصر
******7466
اكرم عبدالله بن حسين المحمد صالح
******4248
سليمان عبدالله سليمان الرثيع
******7541
محمد حسن بن محروس السويج
******8063
جهاد جميل محمد الضبيعي
******9751
عبدالكريم مرضي عوض الحربي
******0256
رضا علي بن ابراهيم الدالوي
******7890
احمد محمدرضاء بن علي الهاجري
******7693
عدنان احمد بن عدنان الهاشم
******6516
فهد سعد فهد الدحيلان
******9242
ناصر علي بن عبدالله النزر
******3610
عبدالغني عبدالله محمد المحسن
******1273
سلطان محمد خالد العوفي
******8999
ماجد ملفي حمود المطيري
******8874
علي عبدالله محمد المؤمن
******5115
عساف عزيز محمد الحربي
******1078
احمد محمد بن ابراهيم الغامدي
******6511
ياسين عبدالملك عبدالغني شيخ
******8686
سلطان بندر عبدالرحمن العتيبي
******9980
علي ايمن علي الرقيبه
******6138
عمر سالم سماح الشراري
******7892
فارس محمد لافي الحربي
******0872
فيصل فهد زيد الفهيد
******7639
محمد حسن بن علي السويلم
******6949
عبدالله حسن بن علي السويلم
******6915
محمد ناجي بن عايش القطيفي
******9830
عبدالله ابراهيم عبدالله الهويش
******9803
قاسم يوسف محمد المهدي
******8768
احمد محمد عبدالرحمن الشدوخي
******6970
احمد خالد مبارك الحربي
******3173
أحمد دحيم نداء العوفي
******0414
حمود مشوح محمد العنزي
******8245
محمد حمود علي السلامه
******3743
طلال ضيف الله مبارك الشراري
******8815
مهدي احمد بن علي المكينه
******7693
مازن مهدي عياد الحربي
******4242
عادل ابراهيم صالح القربان
******9581
حسن غازي قاسم بخيت
******3840
زكي طاهر بن عايش المسيليم
******1850
فاضل أبراهيم محمد الحمد
******6355
عبدالمجيد محمد بن ظيف الله كريرى
******0508
محمد عبدالله احمد البن احمد
******0617
مهدي عباس بن علي الجويهر
******0568
علي أحمد صالح العمران
******0388
فارس سليمان ابراهيم الشهراني
******6103
عمر ناصر وحلان الرويلي
******1800
بلال قدير بن سلمان الخزعل
******9274
محمد مزهي زاهي الصبحي
******2522
سعود سويلم قويعان الحويطي
******8000
محمد مرزوق بن معيض الصبحي
******2887
احمد علي احمد دهل
******3787
عبدالرحمن صالح بن عبدالرحمن الطريف
******5375
رضا حسين علي الخواجه
******7351
لافي علي بن سلمان البوحويح
******7600
حسين علي بن حسين السلامه
******7479
محمد خليل ابراهيم العلي
******7108
خليل سامي خليل الدريسي
******2361
عبدالمنعم صالح عبدالله المرحوم
******7016
مصطفي علي صالح البن احمد
******1858
جعفر حسن سلطان ال سلطان
******4206
عبدالعزيز سليم حمادي الحربي
******8019
نايف ابراهيم عوض المعيدي
******4583
عبدالرحمن ملاهد جطيل الرويلي
******9077
ريان مسلم ابن حميد الحربي
******0848
محمد صالح نواديس الزهراني
******1130
علي عبدالله محمد العطية
******7463
عبدالله سعيد بن شديد الصبحي
******1751
سعود يوسف أحمد العبيد
******8526
عبدالعزيز علي بن حسين البدر
******1630
محمد سعيد ابراهيم المسلم
******0252
مسلم عبداللطيف حبيب العبيدان
******3303
صالح علي احمد دهل
******0225
فهد سالم مرشود الصبحي
******4003
ريان منصور دخيل العنزي
******3590
سلمى خالد بن احمد النفيعي
******7230
حمود خالد جزاع الشمري
******0569
شوق فهد عبدالله الغنام
******8251
دنا عبدالله زيد آل ظافر
******9862
فهدة فهد عبيد الغفيلي
******3028
رهام سعيد سعد الاحمري
******4173
زيد علي احمد شبلي
******2469
Fanan abdulaziz H alaql
******1697
عبير محمد حسن عجلان
******8918
ليلى عمر محمد غزواني
******1187
حمده عنيزان عسكر العنزي
******2826
محمد ذيب مبارك العصيمي
******3866
مريم ابراهيم سعود الموسى
******2879
هديل سالم مسند الجهني
******4277