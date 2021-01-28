شكرا لقرائتكم بالأسماء.. البيئة تدعو 97 مقبولاً على وظائفها لاستكمال المسوغات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - الاسم رقم الهوية محمد حميد بن علي البوجباره ******6069 سجاد عدنان بن مجيد المقبل ******0412 عبدالرحمن خالد بن سعد الضويحي ******5462 عبدالاله فهد بن عبدالله العبدالعظيم ******5772 سليمان حمد محمد العيدي ******3623 ابراهيم عبدالله بن ناصر الدبيب ******9653 عدنان خلف ثاري الرشيدي ******9341 عاصم عبدالكريم بن صالح الثنيان ******1982 عبدالرحمن محمد سعد الحمد ******4532 فيصل صالح سليمان الناصر ******7466 اكرم عبدالله بن حسين المحمد صالح ******4248 سليمان عبدالله سليمان الرثيع ******7541 محمد حسن بن محروس السويج ******8063 جهاد جميل محمد الضبيعي ******9751 عبدالكريم مرضي عوض الحربي ******0256 رضا علي بن ابراهيم الدالوي ******7890 احمد محمدرضاء بن علي الهاجري ******7693 عدنان احمد بن عدنان الهاشم ******6516 فهد سعد فهد الدحيلان ******9242 ناصر علي بن عبدالله النزر ******3610 عبدالغني عبدالله محمد المحسن ******1273 سلطان محمد خالد العوفي ******8999 ماجد ملفي حمود المطيري ******8874 علي عبدالله محمد المؤمن ******5115 عساف عزيز محمد الحربي ******1078 احمد محمد بن ابراهيم الغامدي ******6511 ياسين عبدالملك عبدالغني شيخ ******8686 سلطان بندر عبدالرحمن العتيبي ******9980 علي ايمن علي الرقيبه ******6138 عمر سالم سماح الشراري ******7892 فارس محمد لافي الحربي ******0872 فيصل فهد زيد الفهيد ******7639 محمد حسن بن علي السويلم ******6949 عبدالله حسن بن علي السويلم ******6915 محمد ناجي بن عايش القطيفي ******9830 عبدالله ابراهيم عبدالله الهويش ******9803 قاسم يوسف محمد المهدي ******8768 احمد محمد عبدالرحمن الشدوخي ******6970 احمد خالد مبارك الحربي ******3173 أحمد دحيم نداء العوفي ******0414 حمود مشوح محمد العنزي ******8245 محمد حمود علي السلامه ******3743 طلال ضيف الله مبارك الشراري ******8815 مهدي احمد بن علي المكينه ******7693 مازن مهدي عياد الحربي ******4242 عادل ابراهيم صالح القربان ******9581 حسن غازي قاسم بخيت ******3840 زكي طاهر بن عايش المسيليم ******1850 فاضل أبراهيم محمد الحمد ******6355 عبدالمجيد محمد بن ظيف الله كريرى ******0508 محمد عبدالله احمد البن احمد ******0617 مهدي عباس بن علي الجويهر ******0568 علي أحمد صالح العمران ******0388 فارس سليمان ابراهيم الشهراني ******6103 عمر ناصر وحلان الرويلي ******1800 بلال قدير بن سلمان الخزعل ******9274 محمد مزهي زاهي الصبحي ******2522 سعود سويلم قويعان الحويطي ******8000 محمد مرزوق بن معيض الصبحي ******2887 احمد علي احمد دهل ******3787 عبدالرحمن صالح بن عبدالرحمن الطريف ******5375 رضا حسين علي الخواجه ******7351 لافي علي بن سلمان البوحويح ******7600 حسين علي بن حسين السلامه ******7479 محمد خليل ابراهيم العلي ******7108 خليل سامي خليل الدريسي ******2361 عبدالمنعم صالح عبدالله المرحوم ******7016 مصطفي علي صالح البن احمد ******1858 جعفر حسن سلطان ال سلطان ******4206 عبدالعزيز سليم حمادي الحربي ******8019 نايف ابراهيم عوض المعيدي ******4583 عبدالرحمن ملاهد جطيل الرويلي ******9077 ريان مسلم ابن حميد الحربي ******0848 محمد صالح نواديس الزهراني ******1130 علي عبدالله محمد العطية ******7463 عبدالله سعيد بن شديد الصبحي ******1751 سعود يوسف أحمد العبيد ******8526 عبدالعزيز علي بن حسين البدر ******1630 محمد سعيد ابراهيم المسلم ******0252 مسلم عبداللطيف حبيب العبيدان ******3303 صالح علي احمد دهل ******0225 فهد سالم مرشود الصبحي ******4003 ريان منصور دخيل العنزي ******3590 سلمى خالد بن احمد النفيعي ******7230 حمود خالد جزاع الشمري ******0569 شوق فهد عبدالله الغنام ******8251 دنا عبدالله زيد آل ظافر ******9862 فهدة فهد عبيد الغفيلي ******3028 رهام سعيد سعد الاحمري ******4173 زيد علي احمد شبلي ******2469 Fanan abdulaziz H alaql ******1697 عبير محمد حسن عجلان ******8918 ليلى عمر محمد غزواني ******1187 حمده عنيزان عسكر العنزي ******2826 محمد ذيب مبارك العصيمي ******3866 مريم ابراهيم سعود الموسى ******2879 هديل سالم مسند الجهني ******4277