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بالأسماء.. البيئة تدعو 97 مقبولاً على وظائفها لاستكمال المسوغات

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شكرا لقرائتكم بالأسماء.. البيئة تدعو 97 مقبولاً على وظائفها لاستكمال المسوغات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - الاسم 

رقم الهوية

محمد حميد بن علي البوجباره

******6069

سجاد عدنان بن مجيد المقبل

******0412

عبدالرحمن خالد بن سعد الضويحي

******5462

عبدالاله فهد بن عبدالله العبدالعظيم

******5772

سليمان حمد  محمد العيدي

******3623

ابراهيم عبدالله بن ناصر الدبيب

******9653

عدنان خلف ثاري الرشيدي

******9341

عاصم عبدالكريم بن صالح الثنيان

******1982

عبدالرحمن محمد سعد الحمد

******4532

فيصل صالح سليمان الناصر

******7466

اكرم عبدالله بن حسين المحمد صالح

******4248

سليمان عبدالله  سليمان الرثيع

******7541

محمد حسن بن محروس السويج

******8063

جهاد جميل محمد الضبيعي

******9751

عبدالكريم مرضي عوض الحربي

******0256

رضا علي بن ابراهيم الدالوي

******7890

احمد محمدرضاء بن علي الهاجري

******7693

عدنان احمد بن عدنان الهاشم

******6516

فهد سعد فهد الدحيلان

******9242

ناصر علي بن عبدالله النزر

******3610

عبدالغني عبدالله محمد المحسن

******1273

سلطان محمد خالد العوفي

******8999

ماجد ملفي حمود المطيري

******8874

علي عبدالله محمد المؤمن

******5115

عساف عزيز محمد الحربي

******1078

احمد محمد بن ابراهيم الغامدي

******6511

ياسين عبدالملك عبدالغني شيخ

******8686

سلطان بندر عبدالرحمن العتيبي

******9980

علي ايمن علي الرقيبه

******6138

عمر سالم سماح الشراري

******7892

فارس محمد لافي الحربي

******0872

فيصل فهد زيد الفهيد

******7639

محمد حسن بن علي السويلم

******6949

عبدالله حسن بن علي السويلم

******6915

محمد ناجي بن عايش القطيفي

******9830

عبدالله ابراهيم عبدالله الهويش

******9803

قاسم يوسف محمد المهدي

******8768

احمد محمد عبدالرحمن الشدوخي

******6970

احمد خالد مبارك الحربي

******3173

أحمد دحيم نداء العوفي

******0414

حمود مشوح محمد العنزي

******8245

محمد حمود علي السلامه

******3743

طلال  ضيف الله مبارك الشراري

******8815

مهدي احمد بن علي المكينه

******7693

مازن مهدي عياد الحربي

******4242

عادل ابراهيم صالح  القربان

******9581

حسن غازي قاسم بخيت

******3840

زكي طاهر بن عايش المسيليم

******1850

فاضل أبراهيم محمد الحمد

******6355

عبدالمجيد محمد بن ظيف  الله كريرى

******0508

محمد عبدالله احمد البن احمد

******0617

مهدي عباس بن علي الجويهر

******0568

علي أحمد صالح العمران

******0388

فارس سليمان ابراهيم الشهراني

******6103

عمر ناصر وحلان الرويلي

******1800

بلال قدير بن سلمان الخزعل

******9274

محمد مزهي زاهي الصبحي

******2522

سعود سويلم قويعان الحويطي

******8000

محمد مرزوق بن معيض الصبحي

******2887

احمد علي احمد دهل

******3787

عبدالرحمن صالح بن عبدالرحمن الطريف

******5375

رضا  حسين     علي  الخواجه 

******7351

لافي علي بن سلمان البوحويح

******7600

حسين علي بن حسين السلامه

******7479

محمد خليل ابراهيم العلي

******7108

خليل سامي خليل الدريسي

******2361

عبدالمنعم صالح عبدالله المرحوم

******7016

مصطفي  علي     صالح  البن احمد 

******1858

جعفر حسن سلطان  ال سلطان

******4206

عبدالعزيز سليم حمادي الحربي

******8019

نايف ابراهيم  عوض     المعيدي 

******4583

عبدالرحمن  ملاهد     جطيل  الرويلي 

******9077

ريان مسلم ابن حميد الحربي

******0848

محمد صالح نواديس الزهراني

******1130

علي عبدالله محمد  العطية

******7463

عبدالله سعيد بن شديد الصبحي

******1751

سعود  يوسف أحمد العبيد

******8526

عبدالعزيز علي بن حسين البدر

******1630

محمد سعيد ابراهيم  المسلم 

******0252

مسلم عبداللطيف  حبيب العبيدان

******3303

صالح علي احمد دهل

******0225

فهد سالم مرشود الصبحي

******4003

ريان منصور دخيل العنزي

******3590

سلمى خالد بن احمد النفيعي

******7230

حمود خالد جزاع الشمري

******0569

شوق فهد عبدالله الغنام

******8251

دنا عبدالله زيد آل ظافر

******9862

فهدة فهد عبيد الغفيلي

******3028

رهام سعيد سعد الاحمري

******4173

زيد علي  احمد     شبلي 

******2469

Fanan abdulaziz H alaql

******1697

عبير محمد حسن عجلان

******8918

ليلى عمر محمد غزواني

******1187

حمده عنيزان عسكر العنزي

******2826

محمد ذيب مبارك العصيمي

******3866

مريم ابراهيم سعود الموسى

******2879

هديل سالم  مسند الجهني

******4277

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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