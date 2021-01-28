الارشيف / اخبار السعوديه

تحذير حاد من الخارجية الأمريكية إلى روسيا

0 نشر
almowaten translator 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم تحذير حاد من الخارجية الأمريكية إلى روسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-28

تحذير حاد من الخارجية الأمريكية إلى روسيا

في أول أسبوع من إدارة بايدن 

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

أصدر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تحذيراً حاداً لـ روسيا بشأن سلامة المعارض والناقد للكرملين أليكسي نافالني، داعيًا موسكو إلى عدم تكميم الأصوات المعارضة.

وتحدث بلينكن عن الوضع المتوتر في روسيا بعد يوم من اتصال الرئيس الأمريكي جو بايدن بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإثارة قضية نافالني وغيرها من القضايا الخلافية.

الرئيس فلاديمير بوتين

أمريكا قلقة بشأن الأوضاع في روسيا 

وقال بلينكن مهاجمًا الحكومة الروسية : لدينا قلق عميق بشأن سلامة وأمن السيد نافالني، والنقطة الأهم هي أن صوته هو صوت العديد من الروس ويجب سماعه، وليس تكميمه، من المدهش بالنسبة لي كيف يبدو أن الحكومة الروسية قلقة وربما حتى خائفة من رجل واحد.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي في خطابه عن احترامه للصحافة والدور الذي تلعبه، قائلًا: حاسبونا واطرحوا أسئلة صعبة، هذا يجعلنا أفضل، فالصحافة الحرة هي حجر الزاوية في ديمقراطيتنا.

تحذير حاد من الخارجية الأمريكية إلى روسيا
أليكسي نافالني

ويُذكر أن بلينكن تقلد منصب وزير الخارجية الأمريكي ضمن إدارة الرئيس جو بايدن الجديدة والذي دخل البيت الأبيض في 20 يناير الماضي.

 

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا