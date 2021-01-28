تحذير حاد من الخارجية الأمريكية إلى روسيا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-28

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

أصدر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تحذيراً حاداً لـ روسيا بشأن سلامة المعارض والناقد للكرملين أليكسي نافالني، داعيًا موسكو إلى عدم تكميم الأصوات المعارضة.

وتحدث بلينكن عن الوضع المتوتر في روسيا بعد يوم من اتصال الرئيس الأمريكي جو بايدن بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإثارة قضية نافالني وغيرها من القضايا الخلافية.

أمريكا قلقة بشأن الأوضاع في روسيا

وقال بلينكن مهاجمًا الحكومة الروسية : لدينا قلق عميق بشأن سلامة وأمن السيد نافالني، والنقطة الأهم هي أن صوته هو صوت العديد من الروس ويجب سماعه، وليس تكميمه، من المدهش بالنسبة لي كيف يبدو أن الحكومة الروسية قلقة وربما حتى خائفة من رجل واحد.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي في خطابه عن احترامه للصحافة والدور الذي تلعبه، قائلًا: حاسبونا واطرحوا أسئلة صعبة، هذا يجعلنا أفضل، فالصحافة الحرة هي حجر الزاوية في ديمقراطيتنا.

ويُذكر أن بلينكن تقلد منصب وزير الخارجية الأمريكي ضمن إدارة الرئيس جو بايدن الجديدة والذي دخل البيت الأبيض في 20 يناير الماضي.



