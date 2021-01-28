وزارة البيئة تدعو المتقدمين على وظائفها للمقابلة الشخصية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

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دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الخميس، 135 متقدمًا ومتقدمة على وظائفها للمقابلة الشخصية.

مقابلات شخصية ومطابقة البيانات:

وتبدأ وزارة البيئة والمياه والزراعة يوم الأحد مطلع الأسبوع المقبل استقبال المرشحين للمقابلات الشخصية ومطابقة البيانات، على 170 من وظائفها الرسمية بنظام التعاقد في عدد من التخصصات الإدارية، الفنية، والهندسية بديوان الوزارة ومناطق المملكة، والتي تم الإعلان عنها يوم الثلاثاء 8 / 7 /1441هـ، وتشمل كلا الجنسين، وذلك في مبنى ديوان الوزارة على الطريق الدائري الشرقي بمخرج (12).

جدول زمني:

وأوضحت أن ذلك سيكون وفق للجدول الزمني للمقابلات الشخصية للمتقدمين وعددهم 135 مرشحًا ومرشحة على النحو التالي: هنا.



