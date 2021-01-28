سيسكو تستهدف بيع 21% من بوابة البحر الأحمر قبل نهاية 2021

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

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قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الصناعية “سيسكو” محمد المُدرس، إن حصة شركته ستنخفض في شركة محطة بوابة البحر إلى نحو 39.4% بعد بيع حصة 21% لصندوق الاستثمارات العامة وشركة كوسكو شيبينج بورت ليميتد.

مفاوضات لمدة عامين:

وأضافت في تصريحات إلى قناة العربية أن هذه الصفقة جرى توقيعها بعد مفاوضات استمرت أكثر من عامين.

وأوضح أن “حصة سيسكو في بوابة البحر الأحمر كانت حوالي 60% من رأس المال بصورة مباشرة وغير مباشرة، وبعد الصفقة ستهبط النسبة المتبقية إلى ما يقدر بـ 39.4% وستستمر سيسكو في توحيد القوائم المالية من خلال الحصة المؤثرة المتبقية”.

اختلاف النسبة المحصلة:

وعن اختلاف النسبة المحصلة من عملية البيع مقارنة بحصة الشركة وفقا للتقييم المعلن لشركة بوابة البحر الأحمر والبالغة 3.3 مليار ريال، قال إن التقييم تجاري يشمل جميع ما يتعلق بأصول الشركة وأعمالها وتوقعاتها المستقبلية، ويتم خصم القروض والالتزامات على الشركة عند تنفيذ الصفقة.

وعن كيفية استخدام السيولة التي ستحصل عليها الشركة من الصفقة، قال إنه من المبكر الحديث عن هذا الأمر، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة سيقوم بدراسة كافة الاقتراحات التي من بينها التوزيعات على المساهمين ودعم المشاريع الاستراتيجية والتوسعية للشركة.



