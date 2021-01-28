البلدة تبدأ اليوم وأوله محرق وآخره مورِق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الخميس هو أول أيام النجم الثاني من نجوم الشبط، هو (البلدة) شباط ثان، وهو ستة كواكب مستديرة خفيفة، تمثل الطالع الخامس من طوالع الشتاء، وأيامه 13 يومًا.

البلدة أوله محرق:

وأضاف الحصيني عبر حسابه بموقع تويتر: أن البلدة أوله محرق وآخره مورِق، وفيه أفضل وقت لزراعة البرسيم، ويزرع فيه البطيخ والقطن، وينقل في آخره أفراخ النخيل.

وتوقع استمرار زيادة النهار ونقصان الليل، وأن تكون الأيام الثلاثة الأخيرة منه جزء من بذرة (الست) الصالحة لزراعة جميع الأشجار، ويشتد فيها البرد خاصةً إذا ما هبت فيه رياح سيبيرية أو قطبية، ويبلغ فيها متوسط درجة الحرارة الصغرى 5 درجات كما يبلغ فيها متوسط درجة الحرارة الكبرى 19 درجة مئوية.

حالة ممطرة:

وتابع الحصيني أن العامة تقول إذا طلعت البلدة، حممت الجعدة وأكلت القشدة وأخذت الشيخ الرعدة، وقيل للبرد اهده (كناية عن البرد)، مشيرًا إلى أنه يوافق دخول نجم البلدة حالة ممطرة نهاية هذا الأسبوع على أجزاء من مكة المكرمة والمدينة والباحة وعسير وجازان، تمتد إلى نواحي من الوسطى والشرقية بشكلٍ أقل.

