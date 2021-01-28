7 نصائح من وزارة «الصحة» لحماية عيون الطلاب والطالبات

وجهت وزارة الصحة 7 نصائح طبية مهمة للطلاب والطالبات خاصة خلال فترة الدراسة عن بعد بسبب جائحة فيروس كورونا، وذكرت صحة حائل (عبر حسابها بموقع تويتر)، أنه لحماية العيون يجب:

- أخذ استراحة كل 30 دقيقة.

-الرمش بالعينين باستمرار لترطيبهما.

- عند الشعور بالجفاف يتم استخدام القطرات المرطبة.

- ضبط إضاءة الغرفة وتجنب الإضاءة الساطعة.

- إبعاد الشاشة عن العينين.

- تقليل سطوع الشاشة والحفاظ على نظافتها.

- تقليل استخدام الهاتف قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات.

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