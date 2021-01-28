7 نصائح من وزارة «الصحة» لحماية عيون الطلاب والطالبات

الرياض - محمد عبدالله - خاصة خلال فترة الدراسة عن بعد بسبب كورونا..
وجهت وزارة الصحة 7 نصائح طبية مهمة للطلاب والطالبات خاصة خلال فترة الدراسة عن بعد بسبب جائحة فيروس كورونا، وذكرت صحة حائل (عبر حسابها بموقع تويتر)، أنه لحماية العيون يجب:
- أخذ استراحة كل 30 دقيقة.
-الرمش بالعينين باستمرار لترطيبهما.
- عند الشعور بالجفاف يتم استخدام القطرات المرطبة.
- ضبط إضاءة الغرفة وتجنب الإضاءة الساطعة.
- إبعاد الشاشة عن العينين.
- تقليل سطوع الشاشة والحفاظ على نظافتها.
- تقليل استخدام الهاتف قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات.
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