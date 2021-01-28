الحيزان: نشاط واسع لـ«رياح الخميس» على 7 مناطق

توقع خبير الأرصاد، نبيه الحيزان، نشاطًا واسعًا للرياح اليوم الخميس، يشمل مناطق: مكة المكرمة والرياض والقصيم وحائل والمدينة المنورة وتبوك وشمال الشرقية، وأشار الحيزان (عبر حسابه على تويتر)، إلى أن هناك فرصًا لهطول الأمطار على المدينة المنورة.

وحول طقس الخميس، قال الحيزان، إن الطقس يميل للدفء شمالًا وسط النهار، ومعتدلًا على بقية القطاعات، وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم، أن الفرصة مهيأة لتكون سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم، المدينة المنورة، ومكة المكرمة.

كما تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض والشرقية.

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