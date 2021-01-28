الأحوال المدنية: الغرامة تطبق عند فقدان البطاقة للمرة الثانية

شددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، على ضرورة تسليم البطاقة القديمة عند استلام البطاقة الجديدة، مشيرة إلى أن غرامة بدل فاقد للبطاقة، تطبق عند ضياعها للمرة الثانية.

وذكر حساب «خدمة العملاء» التابع للأحوال المدنية،عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطنة بهذا الخصوص، أنه «يلزم تسليم البطاقة القديمة عند استلامك البطاقة الجديدة».

من جهة أخرى، أوضحت الأحوال المدنية، أن غرامة بدل فاقد للبطاقة، تطبق عند فقدان البطاقة للمرة الثانية وليست المرة الأولى.

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