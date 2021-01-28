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«هدف»: المخالفة أثناء التحقق من الأهلية تعيد «دراسة الطلب»

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الرياض - محمد عبدالله - تتم خلال 60 إلى 90 يومًا

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، أنه تتم إعادة دراسة طلب الأهلية في حالة وجود مخالفات، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «قدمت على حافز صعوبة البحث عن عمل بتاريخ 2/12/2020 وإلى الآن الحالة متقدم متى تنزل الأهلية؟».

ورد الحساب الرسمي لخدمة عملاء صندوق تنمية الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «تتم دراسة الأهلية خلال 60 إلى 90 يومًا، ويتم إعلان الأهلية بتاريخ 2 من الشهر الميلادي التالي على أن يكون حساب البنك صحيح ومقبول. وفي حال وجود أي مخالفة أثناء فترة التحقق من الأهلية تتم إعادة فترة دراسة الطلب مرة أخرى».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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