نظام تبادل المنافع.. «التأمينات» تحدد ضوابط ومزايا المستفيدين

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ضوابط الاستفادة من نظام تبادل المنافع الذي يقضي بضم مدد الاشتراك للعاملين في القطاع العام عند انتقالهم للعمل في القطاع الخاص أو العكس.

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن المستفيدين من نظام تبادل المنافع هم: كل مشترك خاضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري، وله مدة اشتراك سابقة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية أو العكس، يجوز له أن يطلب ضم تلك المدة إلى مدة اشتراكه في النظام الأخير.

وأضافت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني أنه يحق للمشترك أن يتنقل من نظام لآخر أكثر من مرّة، ولا يحرمه ذلك من الاستفادة من إمكانية طلب الضم، ويبقى حقه في ذلك قائماً، ويعتبر العمل الذي عاد له من جديد هو النظام الأخير.

وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن طلب ضم مدد الاشتراك حق اختياري للمشترك فله طلب الضم من عدمه.

ويحق للمشترك العدول عن طلب ضم خدماته حتى لو تمت الموافقة على طلبه، ويشترط أن يتقدّم بطلب العدول إلى الجهة المختصة بتطبيق النظام الأخير، وأن يتقدّم قبل انتهاء مدة اشتراكه في النظام الأخير، وفق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ولا يجوز للمشترك بعد عدوله أن يعود فيطلب الضم، إلا إذا كانت المهلة المحددة لتقديم الطلبات لم تنته بعد، بحسب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

اقرأ أيضا:

«التأمينات» توضح آلية الإبلاغ عن إصابة العمل

الاشتراك الاختياري.. «التأمينات الاجتماعية» توضح المنافع