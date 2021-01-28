بعد استغاثة طفلة.. تكريم الممرضة عبير العنزي لدورها في ولادة منزلية حرجة

نجحت الممرضة السعودية، عبير العنزي، التي تعمل في مستشفى النساء والولادة بعرعر في مساعدة مواطنة على الولادة في منزلها، بعد استغاثة من طفلة المواطنة.

وقالت الممرضة عبير العنزي إنه أثناء وجودي بمنزلي سمعت صراخ إحدى جاراتنا وحضرت ابنتها مسرعة لتخبرني بأن والدته في حالة حرجة.



وأضاف عبير العنزي: ذهبت على الفور لمنزل جارتي وعند وصولي لم يكن هناك أي وقت للانتظار؛ حيث قمت بمساعدتها في عمليه الولادة.

وأوضحت عبير العنزي أن الحفاظ على حياتها وحياه الطفل كان أولوية، وقد أسعفتني خبرتي بحكم عملي قابلة بالتدخل السريع في إنقاذهما.

ووضعت المواطنة مولودها وهى بصحة جيده، وعند وصول مسعفي الهلال الأحمر قاموا مشكورين بمساعدتي بأدوات الولادة وبقص الحبل السري ونقلها للمستشفى.

من جهته، كرم مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية الدكتور ثامر إسماعيل يتيم، الممرضة، عبير العنزي.

وعبر عن شكره لموقفها وأن ما قامت به هو عمل إنساني نبيل يستحق الشكر والتقدير؛ حيث قامت بتوليد الأم وتقديم المساعدة لها بكل شجاعة وإخلاص.

وبيَّن أنها حافظت على سلامة المواطنة لحين وصول الفريق الإسعافي التابع لهيئة الهلال الأحمر السعودي ونقل الأم والطفل للمستشفى.