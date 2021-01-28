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بالفيديو.. «الزائر السري» يدفع وزير الصحة لشكر «فرحان الحربي»

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الرياض - محمد عبدالله - من منسوبي مدينة الملك سعود الطبية

وجه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، رسالة شكر وتقدير لفرحان بن محمد الحربي، أحد منسوبي مدينة الملك سعود الطبية، وذلك نظير تفانيه في تقديم خدمات المواعيد للمرضى.

ونشر الحساب الرسمي لمدينة الملك سعودي عبر موقع «تويتر» مقطع فيديو لوزير الصحة، وهو يوجه رسالته إلى فرحان الحربي.

وقال الربيعة خلال مقطع الفيديو: «أخي فرحان محمد الحربي، شكرًا لك على تفانيك في تقديم خدمات المواعيد للمرضى والتعامل المميز مع المراجعين، وهذا لاحظناه من خلال زيارات الزائر السري».

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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