بالفيديو.. «الزائر السري» يدفع وزير الصحة لشكر «فرحان الحربي»

وجه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، رسالة شكر وتقدير لفرحان بن محمد الحربي، أحد منسوبي مدينة الملك سعود الطبية، وذلك نظير تفانيه في تقديم خدمات المواعيد للمرضى.

ونشر الحساب الرسمي لمدينة الملك سعودي عبر موقع «تويتر» مقطع فيديو لوزير الصحة، وهو يوجه رسالته إلى فرحان الحربي.

وقال الربيعة خلال مقطع الفيديو: «أخي فرحان محمد الحربي، شكرًا لك على تفانيك في تقديم خدمات المواعيد للمرضى والتعامل المميز مع المراجعين، وهذا لاحظناه من خلال زيارات الزائر السري».

معالي وزير الصحة د.توفيق بن فوزان الربيعة يوجه رسالة شكر وتقدير للزميل فرحان بن محمد الحربي، أحد منسوبي #مدينة_الملك_سعود_الطبية ، نظير تفانيه في تقديم خدمات المواعيد للمرضى والتعامل المميز مع المراجعين. pic.twitter.com/s8fEOaDB7l — مـ د يـ نـ ـة الملك سعود الـ طـ بـ يـ ـة (@ksmcmedia) January 28, 2021

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