السعودية اليوم / ليبيا تسجل 715 إصابة جديدة بـفيروس كورونا و30 حالة وفاة



طرابلس 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واس

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 715 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المركز في بيان اليوم ان إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا بلغ 116 ألفا و779 حالة، منها 18 ألفا و654 نشطة، و96 ألفا و293 متعافي، في حين توفى 1832 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

// انتهى //

14:40ت م

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طرابلس 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واسأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 715 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتماثل 887 مصابا للشفاء، في حين توفي 30 آخرون.وأوضح المركز في بيان اليوم ان إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا بلغ 116 ألفا و779 حالة، منها 18 ألفا و654 نشطة، و96 ألفا و293 متعافي، في حين توفى 1832 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.// انتهى //14:40ت م0071

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