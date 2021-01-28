السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظة حجة اليمنية



حجة 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الماضي، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة اليمنية.

وجرى خلال الفترة من 1 حتى 6 يناير 2021م، ضخ 1.181.000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 319.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وإجراء 3 حملات رش ضبابي لمكافحة الأوبئة، ونقل المخلفات من مخيمات النازحين إلى أماكن التخلص منها، استفاد من المشروع 6.320 فرداً.

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14:07ت م

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