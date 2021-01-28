السعودية اليوم / "هدف" يعقد ورشة عمل بالتعاون مع "غرفة القصيم" للتعريف ببرنامج أكاديمية "هدف" للقيادة



بريدة 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واس

عقد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف ممثلاً في برنامج أكاديمية "هدف" للقيادة، ورشة عمل تعريفية بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم، وذلك في مقر الغرفة بالمنطقة، للتعريف ببرنامج الأكاديمية .

وقدم مدير عام إدارة الأكاديميات في صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور فهد بن محمد الشهراني، عرضا عن برنامج القيادة ومراحل ومحتويات البرنامج وأدوات قياس الأثر، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المشروعات والتحديات الأكثر أهمية لمنشآت القطاع الخاص، كما استعرض تحديد التوصيات الأكثر أهمية لتنفيذ البرنامج التدريبي الذي تقدمه الأكاديمية.

ويأتي انعقاد الورشة التعريفية أمس التي حضرها عدد من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين وأصحاب المنشآت في القطاع الخاص، ضمن الجهود للتعريف بالأكاديمية وأهدافها وغاياتها في تمكين القوى الوطنية من الجنسين من تولي مناصب قيادية في منشآت القطاع الخاص.

واستعراض لآليات ومستهدفات البرنامج، تعتمد الأكاديمية على نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال العديد من الحالات والمشروعات العملية، ونقل الممارسات المثلى عالمياً والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالمياً، حيث تتجسد أهداف الأكاديمية في مساعدة منشآت القطاع الخاص على بناء الكفاءات القيادية، وإكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات.

وتسعى الأكاديمية إلى تطوير مهارات قيادات المستقبل من منسوبي القطاع الخاص، من خلال تأهيل وتدريب الموظفين والموظفات السعوديين في القطاع الخاص، ليتسلموا إدارة وقيادة المنشآت، بما ينعكس على الأداء والإنتاجية، ورفع معدلات التوطين النوعي والمتميز.

ويتضمن البرنامج ستة مراحل، تبدأ بعملية التسجيل وتقييم المتقدمين واختيارهم لحضور البرنامج، وتتضمن المرحلة التالية تدريب المشاركين تدريباً مباشراً مدته 5 أيام، ويتم خلال فترة التدريب توزيع مشروعات تطبيق التعلم.

وفي المرحلة الثالثة من البرنامج؛ يقوم المتدربين بتطبيق ما تعلموه لدى جهة عملهم من خلال العمل على المشاريع، وفي المرحلة الرابعة يتلقى المشاركين تدريباً مباشراً مدته 5 أيام، وفي المرحلة الخامسة يتم تقديم المشروعات ومناقشتها وتقييمها من قبل لجنة مختصة، ومن ثم إقامة ندوة القيادة وحفل التخرج. وترتكز المرحلة السادسة على متابعة وتقييم أثر البرنامج التدريبي على المتدربين لدى جهات عملهم.

// انتهى //

14:06ت م

0069





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "هدف" يعقد ورشة عمل بالتعاون مع "غرفة القصيم" للتعريف ببرنامج أكاديمية "هدف" للقيادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.