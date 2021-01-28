السعودية اليوم / مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في حجة يواصل تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين



حجة 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واس

واصل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في محافظة حجة اليمنية تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 1 حتى 6 يناير 2021م، في قسم التسجيل والفرز 1.096 مستفيدا، وقسم الملاحظات 31 شخصا، وعيادة التنويم 27 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 1.096 مستفيدا، وقسم التوعية والتثقيف 794 مراجعا، وقسم الإحالة الطبية 18 مستفيدا، وصرفت الأدوية لـ 1.100 مريض، فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.

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13:49ت م

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