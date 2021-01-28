السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 42 طناً من السلال الغذائية في محلية الحاج يوسف بالخرطوم



الخرطوم 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 42 طنا و 800 كيلو غرام في محلية الحاج يوسف بولاية الخرطوم السودانية، استفاد منها 2.400 فرد.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع سلال غذائية في جمهورية السودان.

// انتهى //

13:46ت م

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